«Она старалась делать свою работу, и это убило ее» Врач из Нью-Йорка Лорна Брин покончила с собой. Она принимала пациентов с COVID-19 и переболела сама

Госпиталь Аллена в Нью-Йорке Kat Gawin / ZUMA / Scanpix / LETA

49-летняя врач из Нью-Йорка Лорна Брин, которая лечила пациентов с COVID-19 и переболела сама, покончила с собой. Об этом сообщили The New York Times и CNN со ссылкой на полицию и отца погибшей Филиппа Брина. «Я просто хочу, чтобы люди знали, какой особенной она была», — сказал он CNN.

Доктор Брин возглавляла отделение неотложной помощи в госпитале Аллена и работала в Медицинском центре Колумбийского университета. Оба они являются частью Пресвитерианской больницы Нью-Йорка, которая считается одним из лучших медицинских учреждений в США. В свободное время Брин каталась на лыжах и танцевала сальсу; раз в год она устраивала вечеринку на крыше своего дома на Манхэттене. Она была верующей христианкой и раз в неделю оказывала волонтерскую помощь в учреждении для пожилых людей.

Лорна Брин Страница Лорны Брин в Facebook

Филипп Брин, до выхода на пенсию работавший травматологом, рассказал, что дочь часто рассказывала ему о своей работе — в том числе после того, как в ее больницу стали поступать зараженные коронавирусом. Она описывала, как ее коллеги засыпали в коридорах после 18-часовой смены и пациенты умирали еще до того, как их успевали вынести из машин скорой помощи. «Она действительно была в окопах на линии фронта», — сказал Филипп Брин The New York Times.

Лорна Брин сама заразилась коронавирусом. Она лечилась полторы недели, а затем вернулась на работу, но не смогла закончить 12-часовую смену. Ее снова отправили домой. Знакомый доктор посоветовал ей уехать в город Шарлотсвилль в штате Вирджиния, где живет ее семья. Там Лорну Брин госпитализировали с истощением. Она провела в больнице около недели, потом жила у матери и у сестры. 26 апреля в доме сестры она и совершила суицид. Ее пытались спасти, но не успели.

По словам отца, у Лорны Брин не было психических расстройств. В последний раз, когда они разговаривали по телефону, она казалась отстраненной, и он почувствовал неладное. Филипп Брин не назвал причин самоубийства дочери напрямую, но дал понять, что случившееся связано с эпидемией. «Она старалась делать свою работу, и это убило ее», — сказал он The New York Times.

С коронавирусом суицид Брин связала и глава полиции Шарлотсвилля Рашалл Брэкни: «Средства индивидуальной защиты могут снизить вероятность заражения коронавирусом, но они не могут защитить таких героев, как Лорна Брин, а также других сотрудников экстренных служб, от эмоционального и психического опустошения, которое вызывает эта болезнь».

Лорну Брин назвал героем и Медицинский центр Колумбийского университета, где она работала. Коллеги отозвались о ней как о талантливом и уважаемом враче, энергичном и общительном человеке. Она заботилась о том, чтобы докторам ее отделения хватало средств индивидуальной защиты во время эпидемии, отметил один из работавших с ней медиков. Она была «смелой, сострадательной и преданной работе», рассказала USA Today подруга погибшей Эбби Сигел.

Нью-Йорк — главный центр распространения коронавируса в США. По данным на 29 апреля, в городе зафиксировали 162 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 12 тысяч человек умерли (всего в США насчитывается больше миллиона заразившихся и 53 тысячи смертей). Лорна Брин — не первый нью-йоркский медик, покончивший с собой. На прошлой неделе издание New York Post со ссылкой на источники в полиции написало о самоубийстве сотрудника отделения скорой помощи пожарного департамента Нью-Йорка 23-летнего Джона Монделло. Причины его суицида неизвестны, но двое его друзей заявили, что незадолго до смерти он жаловался, что ему тяжело видеть, как умирают люди.

Самоубийства считаются профессиональным риском для сотрудников неотложной помощи, а эпидемия коронавируса может сделать их более распространенными, рассказал газете The Washington Post врач отделения неотложной помощи из Филадельфии и член Американской ассоциации суицидологов Лоис Суишер. По его словам, медикам нелегко обращаться за помощью при депрессии, потому что они не хотят казаться слабыми и потому что диагноз «депрессия» может помешать их карьере. «Я боюсь, что мы еще увидим рост числа самоубийств. И не только среди медиков, но и среди людей, которые потеряли работу и думают, что все кончено», — считает Суишер.

Ольга Корелина