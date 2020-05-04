Apple выпустила обновленный 13-дюймовый MacBook Pro за 120 тысяч рублей

Apple представила обновленный 13-дюймый MacBook Pro с клавиатурой Magic Keyboard, сказано в сообщении компании, поступившем в «Медузу».

Макбук поступит в продажу в ближайшее время, его стоимость начинается от 119 990 рублей.

Apple

Устройство доступно в нескольких конфигурациях: с SSD‑накопителями от 256 гигабайт до одного терабайта и с оперативной памятью 16-32 гигабайта.

Как отмечает The Verge, начиная с этой модели Applе больше не продает ноутбуки с механизмом «бабочка» для клавиатуры. Он вызывал много нареканий, клавиатуры часто ломались.

В новом MacBook Pro для клавиатуры реализован механизм «ножницы», также на клавиатуру вернули физическую клавишу Escape. Клавиатуру оснастили сенсорной панелью Touch Bar и датчиком Touch ID, так же, как и клавиатуру 16-дюймового MacBook Pro, вышедшего в ноябре 2019 года.