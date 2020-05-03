Минздрав подтвердил, что у трех тысяч работников Чаяндинского месторождения предварительно диагностирован COVID-19

Около 10 тысяч работников Чаяндинского месторождения в Якутии прошли тестирование на коронавирус — «у трети предварительно показан положительный результат». Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова, посетившая вахтовиков в поселке на месторождении.

По ее словам, несмотря на положительный тест, у работников нет симптомов COVID-19.

Накануне зампредседателя правительства Якутии Ольга Балабкина заявляла, что коронавирус выявлен у 3500 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Однако затем она удалила свой пост из соцсетей.

Глава Якутии Айсен Николаев утверждает, что на Чаяндинском месторождении, где объявлен карантин, выявлены всего 39 подтвержденных случаев COVID-19. 23 человека были отправлены в больницы, еще у 16 человек болезнь протекает в легкой форме.

В конце апреля вахтовики на Чаяндинском месторождении устроили стихийные митинги, требуя от властей принятия мер по защите от коронавируса. Власти Якутии заявили, что работники месторождения прекратили акции протеста, когда их пообещали вывезти с Чаянды.

По официальным данным на 3 мая, в Якутии зарегистрированы 282 случая заражения коронавирусной инфекцией. Четыре человека умерли, 39 выздоровели.