Зампред правительства Якутии сообщила о коронавирусе у 3500 работников Чаяндинского месторождения. А потом удалила пост

Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина удалила пост, в котором сообщила о выявлении коронавируса у 3500 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом пишет SakhaLife.

2 мая Балабкина написала в телеграме, что по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила, что у трети всех работников объекта, на этой неделе сдавших тесты на коронавирус, выявлена инфекция. «Это почти 3500 человек, у 90% из которых, по словам инфекциониста, заболевание проходит бессимптомно», — говорилось в посте Балабкиной. SakhaLife выложил его скриншот.

Как отмечает РБК, эти данные противоречили информации оперативного штаба Якутии, который сообщил о 263 случаях заболевания в республике, 34 из которых выявили за последние сутки. В пресс-службе губернатора Якутии сообщили, что коронавирусом заразились 39 работников Чаяндинского месторождения

Позднее пост Балабкиной был удален. Источник РБК сообщил, что опубликованные ею данные не подтверждены Роспотребнадзором. SakhaDay сообщило, что главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова «оговорилась», и на самом деле на Чаяндинском месторождении около тысячи зараженных. SakhaDay не уточнило, откуда получило эту информацию.

Первые случаи заражения коронавирусом на Чаяндинском месторождении, которым управляет «Газпром», были выявлены 14 апреля. Через несколько дней на объекте ввели карантин, запретив работникам въезд и выезд.

27 апреля вахтовые рабочие Чаяндинского месторождения вышли на стихийный митинг, требуя принять меры по защите от коронавируса. Глава региона Айсен Николаев в тот же день сообщил, что на месторождении провели тесты всем 10500 работникам, но результаты еще неизвестны. По предварительным данным, число зараженных «очень значительное».

30 апреля вахтовики провели новую акцию протеста, перекрыв главную дорогу к месторождению. Власти сообщили, что работники месторождения прекратили акции после того, как их пообещали вывозить с Чаянды.