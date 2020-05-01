Российские банки вернулись к снижению ставок по рублевым вкладам

Российские банки начали снижать ставки рублевых вкладов после их увеличения в марте и в апреле. Об этом пишут «Ведомости».

Снижение ставок следует за решением ЦБ опустить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 5,5%, отмечает издание.

Так, 27 апреля банк «ФК Открытие» снизил ставку одного из годовых вкладов на 0,2 пункта до 5,65% годовых. Московский кредитный банк опустил максимальные ставки базовых вкладов на 0,45-0,55 процентных пункта до 5,75% годовых.

Юникредит и «Русский стандарт» снизили максимальные рублевые ставки в среднем на четверть процентного пункта, добавляют «Ведомости». Некоторые банки, напротив, подняли доходность рублевых депозитов. Так поступили ВТБ, «Дом.рф», «Ренессанс кредит».

Банки поднимали ставки по рублевым депозитам в конце марта и первой половине апреля после оттока вкладов и роста числа заявок на их закрытие. Люди забирали из банков деньги, столкнувшись с падением доходов из-за эпидемии COVID-19, писали «Ведомости».

В целом ставки рублевых вкладов падают с лета 2019 года вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. Так, за первую декаду января 2020-го средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков падала до 5,927% годовых. Это стало новым минимумом за всю историю расчета показателя с июля 2009 года.