Ставки по вкладам в российских банках упали до исторического минимума

За первую декаду января по вкладам десяти крупнейших российских банков упала до 5,927% годовых, сообщает ЦБ.

Как пишут «Ведомости», это новый минимум за всю историю расчета показателя с июля 2009 года.

Предыдущий минимум зафиксировали в ноябре 2019-го, когда ставка снизилась до 6,03%.

Ставки рублевых вкладов падают с лета 2019 года вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, которая в декабре составила 6,25%, отмечают «Ведомости».