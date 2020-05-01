За время эпидемии в России умерли двое детей с коронавирусом, 11 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав.

Ведомство заявило, что по данным его мониторинга, количество детей, заразившихся коронавирусом, в последние дни увеличивается. Сколько всего таких детей, не уточняется.

«Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них», — отметил Минздрав.

Министерство порекомендовало отказаться от прогулок и посещения общественных мест с детьми, а также напомнило, что заразиться коронавирусом можно в том числе от человека без симптомов.

Коронавирусной инфекцией могут заболеть люди любого возраста, но болезнь опасна прежде всего для пожилых людей — риск осложнений и летального исхода резко увеличивается с возрастом пациента.

На 1 мая в России коронавирус выявили у 114431 человека, выздоровели 13220 человек, умерли 1169 человек.