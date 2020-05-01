В России выявлены еще почти восемь тысяч случаев COVID-19. Всего заболели более 114 тысяч человек

По состоянию на утро 1 мая в России зарегистрированы 7933 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Это на 834 человека больше, чем сутки назад. Общее число инфицированных достигло 114431 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+3561 человек за сутки), Подмосковье (+797), Петербурге (+349), Свердловской (+232) и Нижегородской (+179) областях, Дагестане (+164) и Калужской области (+121).

За минувшие сутки умерли 96 пациентов с COVID-19, а всего с начала распространения инфекции в России — 1169 человек.

Выздоровели 13220 человек (+1601 человек за последние сутки).

В России проведены свыше 3,7 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса (+225,4 тысячи тестов за последние сутки).