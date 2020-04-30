«Интерфакс» узнал о переносе даты открытия храма Минобороны

Открытие храма Вооруженных сил России перенесут на более поздний срок из-за эпидемии COVID-19. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства предположил, что «срок открытия храма будет синхронизирован с датой официального празднования Дня Победы» — 24 июня или 3 сентября.

Сообщалось, что храм откроют 9 мая 2020 года, он находится в парке «Патриот» в Кубинке. Высота здания — 95 метров, строительство обошлось в шесть миллиардов рублей. Половину этой суммы составили пожертвования, остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.

Парад 9 мая в 2020 году не состоится из-за эпидемии. Президент РФ Владимир Путин обещал, что празднование Дня Победы пройдет позже, но дату не называл.