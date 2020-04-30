Бизнес-омбудсмен Титов пожаловался Путину на отсутствие «адекватного ответа государства» на кризис

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме президенту РФ Владимиру Путину пожаловался на то, что поддержка бизнеса со стороны государства недостаточна. С письмом ознакомился РБК.

«Масштаб проблем в условиях отсутствия адекватного ответа со стороны государства может привести к массовым банкротствам предприятий и значительному росту безработицы», — цитирует издание письмо Титова.

Вопросом, от которого зависит, выживет ли бизнес, Титов назвал сроки отмены карантина.

Как пишет РБК, бизнес-омбудсмен в числе прочего предлагает разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм.

Также необходимо, по его мнению, предоставить помощь не только предприятиям из , а компаниям, которые в марте-апреле потеряли 30% и более выручки, но при этом сохранили более 90% персонала.

Помимо этого, Титов предложил Путину объявить амнистию для осужденных за экономические преступления.

В России из-за эпидемии COVID-19 до 11 мая объявлены нерабочие дни. Для снижения распространения инфекции нерабочие дни первый раз объявили с 30 марта по 5 апреля, 2 апреля Путин продлил их до 30 апреля включительно.

На время эпидемии закрылись заведения общепита, торговые центры, развлекательные заведения, фитнес-клубы. Работают только магазины с товарами первой необходимости, продуктовые магазины и аптеки.

Правительство России одобрило несколько пакетов мер поддержки экономики. По оценке на 17 апреля, общая сумма помощи составляла 2,1 триллиона рублей, уточняет РБК.