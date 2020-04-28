Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Об этом он объявил на совещании с главами регионов, которое транслировало российское телевидение.

«Пик еще не пройден», — сказал Путин, добавив, что угроза сохраняется. «Чем строже мы будем следовать правилам карантина, тем быстрее все пройдет», — заявил президент.

«Нельзя отменять ограничения под копирку во всех регионах сразу», — подчеркнул Путин. Отмена ограничений, по словам президента, должна быть поэтапной.

«Впереди долгий и сложный путь», — сказал Путин.

Для снижения распространения коронавирусной инфекции нерабочие дни в России были первый раз объявлены с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно.

По данным на утро 28 апреля в России COVID-19 заболели 93558 человек, 867 человек умерли, 8456 человек выздоровели. За сутки выявлено 6411 новых случаев коронавирусной инфекции.