Apple выпустила бета-версию iOS 13.5 для разработчиков с распознаванием защитных масок в Face ID

Apple выпустила третью бета-версию iOS 13.5 для разработчиков, пишет 9to5mac.

В сборку включили обновление, благодаря которому Face ID «видит» защитную маску на пользователе.

В этом случае пользователю сразу же предлагается ввести код-пароль, не дожидаясь уведомления, что устройству не удалось распознать лицо.

Если пользователь без маски, Face ID работает как обычно.

Также в бета-версию добавили тестовый API для отслеживания контактов заболевших COVID-19.

Систему отслеживания Apple создала совместно с Google. Предполагается, что сначала ее встроят в официальные приложения организаций здравоохранения., а затем непосредственно в Android и iOS. Скачивать какое-либо отдельное приложение не понадобится.