Apple и Google создадут технологию для отслеживания контактов больных COVID-19

Корпорации Apple и Google договорились создать технологию для отслеживания людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайтах обеих компаний.

Согласно описанию, новая система через Bluetooth отслеживать телефоны, которые находятся поблизости друг от друга, и передавать эту информацию в специальное приложение. Пользователи приложения смогут сообщать, что у них диагностирован COVID-19. После этого система проанализирует круг контактов человека за две недели и предупредит других о том, что они общались с зараженным. Имя зараженного при этом будет скрыто.

Система начнет действовать в мае. Сначала она будет встроена в официальные приложения организаций здравоохранения. Но в следующие месяцы ее встроят непосредственно в операционные системы Android и iOS, и скачивать отдельное приложение не потребуется. Apple и Google подчеркивают, что ключевым принципом новой технологии будет конфиденциальность данных пользователей.

Число пользователей операционных систем iOS и Android в мире превышает три миллиарда человек, отмечает Bloomberg.

По данным университета Джонса Хопкинса на 11 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 1,7 миллиона человек. 377 тысяч выздоровели, 102 тысячи умерли.