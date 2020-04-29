Пропуска, выданные в Москве для поездок на работу, будут действительны только до 4 мая. Их нужно продлевать
Источник: Сергей Собянин
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Электронные пропуска, оформленные для поездок на работу в Москве, будут действительны только до 4 мая, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Тем, кто планирует ездить на работу с 5 по 11 мая, пропуск необходимо продлить. Сделать это нужно до 4 мая, следует из сообщения.
Порядок оформления разовых электронных пропусков остается прежним.
В Москве режим самоизоляции и соответственно пропускной режим продлены до 11 мая включительно.
28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что введенный в конце марта режим нерабочих дней в России продлевается до 11 мая. Начиная с 12 мая, по словам президента, можно будет приступать к поэтапному снятию ограничений, введенных для снижения распространения коронавируса.