Пропуска, выданные в Москве для поездок на работу, будут действительны только до 4 мая. Их нужно продлевать

Электронные пропуска, оформленные для поездок на работу в Москве, будут действительны только до 4 мая, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

Тем, кто планирует ездить на работу с 5 по 11 мая, пропуск необходимо продлить. Сделать это нужно до 4 мая, следует из сообщения.

Порядок оформления разовых электронных пропусков остается прежним.

В Москве режим самоизоляции и соответственно пропускной режим продлены до 11 мая включительно.

28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что введенный в конце марта режим нерабочих дней в России продлевается до 11 мая. Начиная с 12 мая, по словам президента, можно будет приступать к поэтапному снятию ограничений, введенных для снижения распространения коронавируса.