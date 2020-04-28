Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Обновлено. Мэрия Москвы опубликовала указ Собянина, в соответствии с которым режим самоизоляции продлевается до 11 мая включительно.

Режим самоизоляции в Москве должен быть продлен еще на две недели. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«Считаю, что в Москве и московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается», — сказал Собянин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Президент России Владимир Путин перед началом совещания объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом, режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно.

Перед тем, как Путин выступил на совещании с главами регионов, в телеграм-каналах нескольких СМИ, в том числе The Bell и «Ведомостей» появились сообщения, что Сергей Собянин распорядился продлить режим изоляции в Москве до 13 мая. Соответствующий указ, как утверждалось, подписан, но не опубликован.

27 апреля о продлении режима самоизоляции на период майских праздников в Московской области заявил губернатор Андрей Воробьев.