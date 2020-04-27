Губернатор Московской области анонсировал продление пропускного режима на майские праздники

Режим самоизоляции, действующий в Московской области, будет продлен на период майских праздников. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем инстаграме.

«Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — сказал губернатор.

Ранее режим самоизоляции в Московской области действовал до 30 апреля.

Москва и Московская область с начала эпидемии предпринимали синхронные меры против распространения COVID-19. Пока власти Москвы о продлении пропускного режима не сообщали.