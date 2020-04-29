Биржевой курс евро опустился ниже 80 рублей

Курс евро на Московской бирже во второй половине дня 29 апреля опустился ниже отметки 80 рублей. По состоянию на 17:07 мск евро стоил 79,6 рубля, на 59 копеек меньше уровня закрытия предыдущих торгов.

Единая европейская валюта предыдущий раз стоила меньше 80 рублей к концу торговой сессии 6 марта. Максимальный за последнее время биржевой курс евро был зафиксирован 18 марта — 88,32 рубля.

Биржевой курс доллара 29 апреля также снизился. По состоянию на 17:12 доллар торговался по 73,33 рубля (-80 копеек). Максимальный за последнее время биржевой курс доллара также был зафиксирован 18 марта — 80,87 рубля. Меньше 74 рублей американская валюта предыдущий раз стоила на Московской бирже 17 апреля.

Российский рубль укрепляется на фоне роста мировых цен на нефть. Так, Brent, котировки которой используются для определения цены на российские сорта нефти, 29 апреля торговалась на бирже ICE в Лондоне по 23,04 доллара за баррель (+12,6% к закрытию предыдущей сессии).