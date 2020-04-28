«Яндекс» признал ошибку с экспериментом, из-за которого оказались выделены негативные материалы о Навальном

«Яндекс» признал ошибку с экспериментом с обсуждаемым контентом и убрал соответствующую вкладку со страницы поисковой выдачи. Об этом сказано в сообщении «Яндекса», поступившем в «Медузу».

Обсуждаемый контент — это материалы в виджетах вверху страницы поисковой выдачи. Ранее один из пользователей TJournal заметил, что по запросу «Навальный» там оказались материалы с негативной окраской.

Как пояснил «Яндекс», обсуждаемый контент «формируется из новостных заголовков, видео, ответов пользователей, коллекций в хронологическом порядке».

«По некоторым объектам поиска обсуждений на платформе „Яндекса“ недостаточно, что привело к тому, что даже один комментарий позволил материалу попадать на страницу поисковой выдачи», — сказано в сообщении компании.

В «Яндексе» уточнили, что не смогли «качественно решить задачу отражения самого обсуждаемого контента».

«Это продуктовая ошибка, и мы приняли решение закрыть проект на доработку. Сегодня мы опубликуем подробный разбор, какие ошибки мы допустили и почему признали продукт несовершенным», — добавили в компании.