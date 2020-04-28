«Яндекс» выделял в выдаче негативные материалы по запросу «Навальный». Компания назвала это экспериментом

Поисковик «Яндекса» по запросу «Навальный» отдавал приоритет негативным материалам о политике, сообщает «TJournal». Сама компания объяснила происходящее экспериментом.

Как заметил один из пользователей «TJournal», в ночь на 27 апреля при запросе «Навальный» в так называемых «колдунщиках» — виджетах, которые показываются вверху поисковой выдачи — показывались материалы с негативной окраской, такие как «Боты Навального накрутили просмотры эфира Соболь на „Эхе Москвы“», «Безграмотность Навального может привести Россию к экономическому краху» и «Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали».

В самом «Яндексе» объяснили ситуацию «временным экспериментом». «Мы постоянно пробуем по-разному показывать контент в результатах поиска. То, что вы увидели, — один из таких экспериментов. Это был временный эксперимент на ограниченное число пользователей „Яндекса“, и сейчас он завершен. Мы изучим его результаты и на основании этих данных решим, как доработать функциональность в будущем», — заявили в компании.