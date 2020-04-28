Во Владикавказе арестовали первого фигуранта уголовного дела о сопротивлении полиции на митинге против самоизоляции

Жителя Владикавказа Джона Джиоева арестовали до 21 июня по делу о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (часть 2 статьи 213 УК) на митинге против режима изоляции. Об этом «МБХ медиа» сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной Осетии.

Издание уточняет, что Джиоев — первый фигурант дела по указанной статье, которое завели 22 апреля.

После митинга во Владикавказе СК также завел дело по статье о применении насилия к сотрудникам полиции, о его фигурантах пока не сообщалось.

Несколько сотен человек 20 апреля вышли на площадь во Владикавказе с требованием помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о зараженных коронавирусом.

Спустя несколько часов участников акции вытеснила с площади полиция, в полицейских начали бросать камни, 69 человек были задержаны. Устроить митинг призвал ковид-диссидент Вадим Чельдиев. Его задержали за несколько дней до акции по делу о фейках про коронавирус.