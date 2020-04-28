«Ведомости»: на ВДНХ и в комплексе «Москва» в Люблино готовятся к открытию временных госпиталей

Власти Москвы рассматривают возможность переоборудования нескольких крупных коммерческих объектов под временные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к мэрии.

Подготовительные работы, по словам собеседников газеты, уже начались на ВДНХ, в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино и в автоцентре «Москва» на Каширском шоссе. На ВДНХ под госпиталь могут переоборудовать павильон № 75, где обычно проводят выставки и конференции.

По данным источников РБК, администрация автоцентра «Москва» попросила арендаторов переехать, поскольку до 1 августа в здании будет госпиталь для пациентов с коронавирусом.

В городском оперативном штабе по коронавирусу сообщили «Ведомостям», что решение по этому вопросу пока не принято.

Вечером 27 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроют госпитали в парке «Патриот» и концертном зале «Крокус Сити Холл». Каждая из больниц будет рассчитана на 1500 коек. «Считаем, что май будет тяжелым, поэтому стараемся максимально готовить койки», — сказал губернатор.

27 апреля заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за последнюю неделю число людей, госпитализированных с пневмонией, выросло на 70%. Для лечения пациентов с COVID-19, по ее словам, есть около 20 тысяч коек, в ближайшие дни это число доведут до 27-28 тысяч.

В разных странах мира, например, в США, Германии, Бразилии, на Филиппинах, временные госпитали для лечения людей с коронавирусом открыли на стадионах.

Во время пандемии испанского гриппа в 1918-1920 годах в качестве временных больниц среди прочего использовали концертные залы.