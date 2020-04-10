Врачей, работающих с пациентами с коронавирусом, бесплатно разместят в 20 московских гостиницах, включая «Националь»

Медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, предоставят бесплатное проживание в московских гостиницах.

Мэрия Москвы, пишут «Ведомости», договорилась о размещении врачей в 20 гостиницах. Среди них — семь отелей, принадлежащих группе «Сафмар» семьи Гуцериевых: «Marriott гранд отель» и «Тверская», а также «Националь», Sheraton Palace, Hilton Moscow Leningradskaya и Radisson Blu «Олимпийский». А также отели сети Azimut («Смоленская», «Тульская» и «Олимпик»), Holiday Inn («Селигерская», «Таганская», Holiday Inn Express «Бауманская») и другие.

Все номера, питание и остальные услуги, которые предоставляют гостиницы, для для врачей будут полностью бесплатными, сообщил изданию источник в мэрии. Правительство Москвы сумело договориться с гостиницами о минимальных ценах для проживания врачей. Отелям, пишут «Ведомости», мэрия компенсирует затраты по фактическим расходам, исходя из количества врачей и дней их проживания в каждой из задействованных гостиниц.

К 10 апреля в Москве зафиксировали 7822 случая заболевания COVID-19, за сутки количество заболевших выросло на 1124 человека. С начала эпидемии от инфекции в Москве умерли 50 человек.

Вице-мэр Анастасия Ракова 10 апреля заявила, что медицинские службы города «работают на пределе». Всего в московских стационарах, по последним данным, находятся 6,5 тысячи человек, у которых обнаружили коронавирус. Из них 85% — с пневмонией.