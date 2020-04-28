Российские СМИ заявили о давлении и угрозах со стороны власти из-за публикаций про эпидемию коронавируса

Власти российских регионов начали использовать закон об уголовной ответственности за фейки про коронавирус против журналистов. Об этом сказано в заявлении журналистского объединения «Синдикат-100», который публикует «Тайга.Инфо».

«На основании этого закона уже угрожают дикие по размеру штрафы независимому красноярскому телеканалу ТВК, порталу „ПроУфу“. Под угрозой уголовного преследования за интервью по теме коронавируса петербургский журналист Татьяна Вольтская», — сказано в заявлении.

Его авторы поясняют, что журналисты обязаны рассказывать о происходящем, даже если источники информации не хотят называть себя. При этом СМИ рискуют тем, что на них после этого заведут дело о распространении недостоверной информации.

Генпрокуратура 23 апреля потребовала привлечь красноярский телеканал ТВК к ответственности за распространение фейков о коронавирусе из-за ролика о том, что вирус выдумал Трамп. Телеканал назвал ролик юмористическим.

Журналист из Петербурга Татьяна Вольтская, которая сотрудничает с «Радио Свобода», сообщила, что ее вызвали в СК после выхода интервью с реаниматологом. В интервью врач рассказал о нехватке аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты.

«Синдикат-100» создан в конце февраля 2020 года, в него вошли в том числе «Новая газета», «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», интернет-журнал «7×7», «Медуза», Znak.com, «Такие дела».

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