Песков объявил о «большом выступлении» Путина на совещании с главами регионов. Губернаторы ожидают продления нерабочих дней до 11 мая

Владимир Путин во вторник проведет «большое совещание» с главами регионов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Перед совещанием, которое ожидается после 15:00, президент произнесет «вступительное слово», сказал Песков.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли Путин обращаться к россиянам, Песков сказал: «У президента Путина запланировано большое выступление. Я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания».

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ранее говорил, что ожидает на совещании с Путиным объявления о продлении режима нерабочих дней «как минимум до 11 мая». Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что поддерживает идею продлить нерабочие дни до конца майских праздников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже анонсировал, что в Московской области режим обязательной самоизоляции продлят на майские праздники.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта в ходе телеобращения к жителям страны объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей в рамках борьбы с распространением коронавируса. 2 апреля президент выступил с еще одним обращением, продлив нерабочие дни до 30 апреля включительно.

Во всех российских регионах введен режим повышенной готовности, действуют те или иные ограничения. Например, жителям Москвы и Московской области для передвижения на личном или общественном транспорте требуется оформлять электронные пропуска.

По данным на утро 28 апреля в России COVID-19 заболели 93558 человек, 867 человек умерли, 8456 человек выздоровели.