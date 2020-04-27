В новой редакции КоАП оставят действующие штрафы. В кодексе появится наказание за лай собаки ночью
Минюст России решил оставить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях действующие размеры штрафов. Такое решение принято после общественного обсуждения проекта КоАП, сообщает министерство.
В КоАП решили расширить ответственность за нарушение тишины ночью — предлагается наказывать в том числе за такое правонарушение в форме бездействия, например, за лай и вой собаки или неисправную автомобильную сигнализацию.
В новой редакции кодекса предлагается прописать, что за негрубое правонарушение, совершенное впервые, будет предусмотрено предупреждение, а не штраф.
Проект нового КоАП представили 30 января. В частности, он предусматривал повышение штрафов за нарушение скоростного режима и увеличение срока давности для многих административных правонарушений.
Новую редакцию КоАП критиковали в правительстве и Госдуме. В феврале авторы документа решили его доработать.
В марте правозащитники предложили исключить из КоАП статьи о гей-пропаганде среди несовершеннолетних и проституции.