В новой редакции КоАП оставят действующие штрафы. В кодексе появится наказание за лай собаки ночью

Минюст России решил оставить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях действующие размеры штрафов. Такое решение принято после общественного обсуждения проекта КоАП, сообщает министерство.

В КоАП решили расширить ответственность за нарушение тишины ночью — предлагается наказывать в том числе за такое правонарушение в форме бездействия, например, за лай и вой собаки или неисправную автомобильную сигнализацию.

В новой редакции кодекса предлагается прописать, что за негрубое правонарушение, совершенное впервые, будет предусмотрено предупреждение, а не штраф.

Проект нового КоАП представили 30 января. В частности, он предусматривал повышение штрафов за нарушение скоростного режима и увеличение срока давности для многих административных правонарушений.

Новую редакцию КоАП критиковали в правительстве и Госдуме. В феврале авторы документа решили его доработать.

В марте правозащитники предложили исключить из КоАП статьи о гей-пропаганде среди несовершеннолетних и проституции.