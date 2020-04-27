Крупнейшие авиакомпании подняли стоимость перелетов по России на 50-110%

«Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair подняли на 50-110% цены перелетов из Москвы в 15 городов России в апреле-мае. Об этом пишут «Ведомости».

Так, перелет в Санкт-Петербург у «Аэрофлота» подорожал с 2400 до 4900 рублей, в Волгоград — с 3400 до 6900 рублей, в Екатеринбург — с 3900 до 6600 рублей.

Больше всего — в 2,4 раза — выросла у «Аэрофлота» стоимость перелета в Омск.

На 50–80% подорожали билеты «Аэрофлота» в Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Красноярск, Иркутск, Тюмень.

Аналогично выросли цены у S7, «Уральских авиалиний» и Utair, разница с билетами «Аэрофлота» — несколько сотен рублей, уточняют «Ведомости».

S7, «Уральские авиалинии» и Utair отказались от комментариев, «Ведомости» ожидают комментарий «Аэрофлота».

Из-за падения спроса на перелеты во время эпидемии COVID-19 «Аэрофлот» сократил частоту рейсов по России в апреле и мае. Также перевозчик приостановил продажу билетов за рубеж до 1 августа.