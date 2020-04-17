«Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до конца июля

Обновление: «Аэрофлот» объявил, что приостановил продажу билетов на международные рейсы, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж. «Не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову.

Компания «Аэрофлот» остановила продажу билетов на международные рейсы до конца июля.

На сайте авиаперевозчика нельзя, к примеру, купить билеты в Берлин, Барселону, Нью-Йорк, Париж, Стамбул или Ригу с вылетом до 1 августа.

До этого на сайте компании можно было приобрести билеты с вылетом после 30 апреля, отмечает «Коммерсант».

В начале апреля «Аэрофлот» из-за снижения спроса сократил частоту внутрироссийских рейсов.