«Аэрофлот» с 6 апреля сократит частоту полетов по России

Обновлено. Новое расписание для российских направлений «Аэрофлота» можно посмотреть здесь.

«Аэрофлот» с 6 апреля сокращает частоту внутрироссийских рейсов из-за падения спроса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиакомпанию.

Так, из 140 рейсов из Москвы в Санкт-Петербург с 6 апреля останется 70, из 77 рейсов в Сочи — 40. Количество рейсов в Новосибирск сократят с 28 до 7, число рейсов в Пермь — с 42 до 18, в Екатеринбург — с 70 до 21.

«Перевозки в четыре города Дальнего Востока — Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск — наряду с „Аэрофлотом“ сокращает его дочерняя авиакомпания „Россия“», — цитирует агентство сообщение компании.

Пока обновленное расписание «Аэрофлот» составил до 12 апреля.