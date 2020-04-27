Коронавирус выявили у трех миллионов человек по всему миру

Число людей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, превысило три миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире коронавирус выявили у 3 002 303 человек.

Более 206 тысяч человек с COVID-19 умерли, около 870 тысяч человек выздоровели. Таким образом, прямо сейчас коронавирусной инфекцией болеют почти два миллиона человек.

Больше всего зарегистрированных случаев в США (973 тысячи), Испании (229 тысяч), Италии (199 тысяч). Россия занимает девятое место в мире по количеству заболевших (87147 человек).