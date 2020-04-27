Россия обогнала Китай по числу заболевших COVID-19. Всего в стране заразились 87147 человек

По состоянию на утро 27 апреля в России зафиксированы 6198 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб. Это на 163 случая меньше, чем днем ранее.

Всего с начала эпидемии в стране заболели 87147 человек. По этому показателю Россия обогнала Китай, где, по официальным данным, было зарегистрировано 83912 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки умерли 50 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Всего с момента начала эпидемии в стране .

Выздоровели 7346 человек (+579 человек за сутки).

За прошедшие сутки, сообщил Роспотребнадзор, были сделаны 139 тысяч тестов на коронавирус. Общее количество тестов, проведенных в России с начала распространения коронавируса, превысило три миллиона.