В Москве умер 31 человек с диагнозом COVID-19. На семь меньше, чем днем ранее

За прошедшие сутки в Москве умер 31 человек, у которого была пневмония, а тест на коронавирусную инфекцию показывал положительный результат, сообщил вечером 26 апреля городской оперативный штаб в телеграм-канале.

Днем ранее в Москве умерли 38 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

С момента начала эпидемии в Москве умерли 434 человека с COVID-19. Всего заболели 42480 человек (+2971 за сутки), 3175 выздоровели (+128 за сутки).

В России по состоянию на утро 26 апреля COVID-19 диагностировали у 80949 человек (+6361 за сутки), умерли 747 человек (+66 за сутки), выздоровели 6767 человек (+517 человек за сутки).