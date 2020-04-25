В Москве число заболевших пневмонией в феврале выросло в полтора раза. Тогда в России еще не регистрировали случаи COVID-19

Артем Коротаев / ТАСС

В феврале в Москве 7312 человек заболели . Число заболевших выросло на 54% по сравнению с февралем 2019 года, сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на данные Роспотребнадзора, предоставленные Росстатом. Данных по заболеваемости в марте и апреле пока нет.

Пневмония — это осложнение, часто возникающее при коронавирусной инфекции COVID-19. Опрошенные изданием врачи и эпидемиологи сообщили, что определенный рост числа заболевших пневмонией может быть связан с распространением коронавируса или другими причинами, например, со смещением графика эпидемий из-за климатически аномальной зимы.

Вирусолог из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в то же время усомнился, что прирост вызвала коронавирусная инфекция. По его словам, в тот период коронавирус только «перебросился» в Европу из Китая и вряд ли мог распространиться в России. Первый случай заболевания COVID-19 в России официально зарегистрировали .

В целом по России число заболевших пневмонией в феврале снизилось на 5% по сравнению с февралем 2019 года — до 86,8 тысячи человек. Например, на Дальнем Востоке зарегистрировали на 21,5% меньше заболевших, чем годом ранее. Но в 32 регионах число заболевших выросло, причем в 21 регионе — более чем на 10%. Так, в Подмосковье заболели 4030 человек, что на 28% больше, чем в феврале 2019-го.

В январе число заболевших пневмонией в Москве, как сообщал РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора, также выросло. Тогда в городе зарегистрировали 6921 случай заболевания, что на 37% больше, чем в январе 2019 года. Департамент здравоохранения Москвы заявил, что эти сведения не соответствуют действительности. По его информации, в январе и феврале число случаев внебольничной пневмонии в Москве снизилось на 8% и 7% соответственно по сравнению с январем и февралем 2019 года.

В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все россияне, заболевшие пневмонией, в обязательном порядке должны сдать тест на COVID-2019. В апреле российские врачи предложили отказаться от разделения стационаров на те, что принимают пациентов с коронавирусом, и те, где лечат остальные пневмонии. Тогда же глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что людей с пневмонией будут лечить так же, как и больных коронавирусной инфекцией.

Пересказал Александр Бакланов