В России за сутки выявили 5966 новых случаев COVID-19. Это на 117 человек больше, чем день назад

В России за последние сутки выявили 5966 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. С начала распространения заболевания в России коронавирус обнаружили у 74558 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+2612 человек за сутки), Подмосковье (+605), Петербурге (+215), Мурманской области (+193), Дагестане (+157), Нижегородской области (+118) и Краснодарском крае (+84).

За сутки в России умерли 66 человек, в том числе по меньшей мере двое медиков с коронавирусом — в Петербурге и Ставрополье. Общее число умерших в стране составило 681 человек.

В России в целом выздоровели 6250 человек (+682 человека за сутки)

За последние сутки в России провели 169 тысяч тестов на коронавирус, с начала эпидемии — более 2,7 миллиона тестов.

Читайте также Как развивается эпидемия коронавируса в России. Карта