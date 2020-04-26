Российские энергетические компании попросили правительство сократить срок моратория на штрафы за неоплату ЖКХ

Представители обратились к российскому правительству с просьбой сократить срок действия запрета на начисление пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает РБК.

Соответствующая просьба содержится в письме, направленном на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Юрия Борисова. Подлинность письма подтвердили изданию несколько источников в энергетических компаниях.

Сейчас мораторий на штрафы установлен до 1 января 2021 года. Энергетические компании просят сократить срок запрета до 1 мая или первого дня месяца, следующего за тем, в котором истекает нерабочий период, объявленный президентом.

Если мораторий не будет отменен 1 мая, авторы письма предлагают хотя бы ограничить число тех, на кого распространяется отсрочка, включив туда наиболее уязвимые и пострадавшие категории населения, например пенсионеров и тех, кто лишился значительной части дохода из-за эпидемии коронавируса.

В случае массовых неплатежей за услуги ЖКХ, говорится в обращении, под угрозой окажется подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону, а предприятия отрасли могут столкнуться с трудностями при выплате налогов и зарплат сотрудникам.

Право устанавливать особенности начисления пени и взыскания штрафов в случае неполной или несвоевременной платы за ЖКУ правительство получило с 1 апреля. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете до конца года начислять пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг населению. Также до 1 января 2021 года запрещено в случае неплаты прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг.

Представители энергетических компаний до того, как было подписано распоряжение правительства, обращались к главе Минэнерго с просьбой распространить мораторий на штрафы за просрочку или неуплату платежей за ЖКХ лишь на отдельные категории населения.