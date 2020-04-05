Правительство до конца года отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг в России

Правительство до 1 января 2021 года запретило начислять пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг населению. Соответствующее распоряжение, по данным «Ведомостей» подписал 2 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. По состоянию на вечер 5 апреля документ опубликован не был.

Также распоряжением правительства, рассказали источники издания, запрещается начислять пени за неуплату взносов за капремонт населением, а управляющими компаниями и товариществами собственников жилья — по договорам ресурсоснабжения. Кроме того, неплательщикам временно запрещается отключать доступ к услугам.

Право устанавливать особенности начисления пени и взыскания штрафов в случае неполной или несвоевременной платы за ЖКУ правительство получило с 1 апреля.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак 2 апреля объявил, что направил в правительство предложения по поддержке жителей в условиях пандемии коронавируса, среди них — освобождение от начисления пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг.

Представители энергетических компаний направили письмо главе Минэнерго, в котором призвали распространить отказ от взыскания штрафов с населения за просрочку или неуплату платежей за ЖКХ лишь на отдельные категории населения.

Некоторые регионы России до того, как отмена пени за услуги ЖКХ была одобрена на уровне правительства, приняли такое решение на своем уровне. В частности, об отмене пени за услуги ЖКХ объявили в Приморье, а в Москве и Московской области на три месяца отменили взносы за капремонт.