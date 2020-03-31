В Москве и Московской области на три месяца отменили взносы на капитальный ремонт

Собственники жилья в Москве будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт на три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года, объявил мэр Сергей Собянин. Также об отмене взносов на капремонт на три месяца сообщил и глава Московской области Андрей Воробьев.

«Может для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье», — цитирует Воробьева «Интерфакс».

Уже начатые работы в рамках капитального ремонта будут завершены, но новые пока начинать не будут. Такое решение, сообщил Собянин, было принято по просьбам москвичей, так как «проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома».

Кроме того, мэр Москвы сообщил, что с 31 марта и до особого распоряжения в городе приостанавливается работа букмекерских контор, тотализаторов и пункта приема ставок. На фоне закрытых магазинов, заявил Собянин, работающие букмекерские конторы «выглядят, мягко говоря, странно» и создают у некоторых людей «ненужный соблазн нарушить домашний режим».

Закон о капитальном ремонте действует с 1 января 2013 года. Регионы вводили сборы поэтапно, например, в Москве их стали взимать с июля 2015 года.

В Москве и Подмосковье в рамках борьбы с распространением коронавируса сначала обязали самоизолироваться жителей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями, а с 30 марта распространили его на всех жителей города. Вслед за Москвой и Московской областью всеобщий режим самоизоляции объявили и многие другие российские регионы.