Глава Роспотребнадзора призвала жителей России остаться дома на майские праздники

Жителям России следует провести майские праздники дома, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В таком случае, считает Попова, удастся и дальше избегать взрывного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией.

«Это была одна из задач [не допустить взрывного роста — прим. „Медуза“], которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», — сказала Попова.

По данным на утро 26 апреля, в России с момента начала эпидемии зафиксировано 80949 случаев коронавирусой инфекции, включая 6361 новый случай за прошедшие сутки. С момента начала эпидемии в стране умерли 747 человек, выздоровели 6767 человек.

В России официально объявлены нерабочие дни с 30 марта по конец апреля включительно. Почти во всех регионах действует режим обязательной самоизоляции. Будет ли продлен режим изоляции на майские праздники, президент РФ планирует объявить до конца апреля, заявлял ранее пресс-секретарь Владимира Путина. Власти Москвы уже заявили, что не видят причин отменять режим обязательной изоляции на майские праздники.