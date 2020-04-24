Путин до конца апреля объявит, будет ли продлен режим изоляции. В Москве уже заявили, что поводов для отмены на майские праздники нет

Президент России Владимир Путин в течение недели может обратиться к россиянам с обращением по поводу продления режима изоляции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Еще есть время. Вы знаете, что еще фактически неделю действует этот режим, поэтому неделя еще впереди есть», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обратится ли Путин к россиянам по поводу продления режима изоляции.

Начальник контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в то же время сообщил «Интерфаксу», что «поводов смягчить режим» на майские праздники нет, поскольку ежедневно растет число заболевших COVID-19.

Президентский Совет по правам человека, по данным «Коммерсанта», планирует предложить ввести в Москве «зеленые пропуска», позволяющие людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк говорил, что городские власти рассмотрят возможность разрешить одиночные пробежки по утрам во время режима повышенной готовности.