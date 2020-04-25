По состоянию на вечер 25 февраля в Москве за сутки умерли 38 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В Москве с 26 марта умерли 404 человека с коронавирусом. За последние три дня, с вечера 22 апреля, умерли 116 человек.

В России по состоянию на день 25 апреля COVID-19 диагностировали у почти 75 тысяч человек, умер 681 человек, еще 6250 человек выздоровели.

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