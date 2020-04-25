Правительство поручило к 30 апреля подготовить план по отмене ограничений для бизнеса, введенных из-за пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 30 апреля представить в правительство предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных в отношении отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.

На сайте правительства сообщается, что предложения должны учитывать ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции и рекомендации Роспотребнадзора.

23 апреля Роспотребнадзор подготовил для кафе и ресторанов план возвращения к работе, предусматривающий поэтапную отмену ограничений. Так, после отмены режима изоляции открыться смогут лишь заведения площадью до 50 квадратных метров, где одновременно могут находиться не более десяти человек.

24 апреля Роспотребнадзор представил рекомендации, выполнение которых позволит салонам красоты и непродовольственным магазинам возобновить работу. В частности, компании будут должны не допускать до работы людей старше 65 лет и тех, у кого есть кашель, насморк и повышенная температура.