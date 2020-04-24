Парикмахерским и непродовольственным магазинам установили требования для возвращения к работе «в ближайшие дни»

Роспотребнадзор подготовил для салонов красоты, химчисток, прачечных, непродовольственных магазинов и автомастерских список мер безопасности, соблюдая которые они смогут возобновить «работу в ближайшие дни». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя службы.

Решение, возобновлять ли работу указанных компаний, могут принимать власти регионов РФ.

Общие требования:

Не допускать к работе сотрудников без актуальных результатов медосмотра и тех, у кого есть кашель, насморк и повышенная температура

Отстранить от работы сотрудников старше 65 лет, тех, у кого есть хронические заболевания, снижен иммунитет, а также беременных

Создать пятидневный запас индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих и моющих средств, использовать «бактерицидные облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха». Проветривать помещение раз в два часа, а также после каждого посетителя.

Нанести разметку на полу так, чтобы расстояние между людьми было не меньше полутора метров. Очереди можно создавать только на улице и также с соблюдением дистанции полтора метра

Вышедшие на работу люди должны носить маски и перчатки и менять их каждые три часа

От салонов красоты помимо этого потребуется:

Принимать клиентов только по предварительной записи с интервалом не меньше 20 минут. Каждого нужно обслуживать в отдельном кабинете

После каждого клиента обрабатывать все поверхности и дезинфицировать инструменты. При этом необходимо делать фото или видео для подтверждения

Сотрудники должны кроме маски и перчаток носить «пижаму, медицинский халат, шапочку» и регулярно менять их

«Ведомости» пишут, что некоторые регионы, несмотря на эпидемию, «задумались об открытии салонов красоты и других предприятий». В Москве пока нет как решения возобновить работу компаний, так и решения продлить ограничения, сказал газете представитель мэрии.

Роспотребнадзор 23 апреля представил план возвращения к работе кафе и ресторанов, которые из-за эпидемии коронавирусной инфекции работают пока только в режиме доставки. План ведомства предполагает поэтапную отмену ограничений.