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Московское метро временно закроет вестибюли еще на 13 станциях

Источник: Московский метрополитен
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Московский метрополитен с 26 апреля временно закроет некоторые вестибюли на 13 станциях из-за снижения пассажиропотока. Сами станции продолжат работу, на них можно будет попасть через другие входы.

Пресс-служба метро сообщила, что временно закроются вестибюли на следующих станциях:

  • Парк культуры (Сокольническая линия) — выход 2
  • Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 1 и 2
  • Шипиловская (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 4 и 5
  • Петровский парк (Большая кольцевая линия) — выходы 4 и 5
  • Волоколамская (Арбатско-Покровская линия) — выход 1
  • Пражская (Серпуховско-Тимирязевская линия) — выходы 11 и 12
  • Зябликово (Люблинско-Дмитровская линия) — выход 11
  • Шелепиха (Большая кольцевая линия) — выход 4
  • Верхние Лихоборы (Люблинско-Дмитровская линия) — выход 4
  • Солнцево (Солнцевская линия) — выход 2
  • Владыкино (Серпуховско-Тимирязевская линия) — выход 2
  • Орехово (Замоскворецкая линия) — выходы 2 и 3
  • Раменки (Солнцевская линия) — выходы 5-7

14 апреля метрополитен временно закрыл вестибюли на 20 станциях. Таким образом, в Москве с 26 апреля вход будут частично ограничен на 33 станциях

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