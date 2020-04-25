Московское метро временно закроет вестибюли еще на 13 станциях
Источник: Московский метрополитен
Надежный источник
Московский метрополитен с 26 апреля временно закроет некоторые вестибюли на 13 станциях из-за снижения пассажиропотока. Сами станции продолжат работу, на них можно будет попасть через другие входы.
Пресс-служба метро сообщила, что временно закроются вестибюли на следующих станциях:
- Парк культуры (Сокольническая линия) — выход 2
- Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 1 и 2
- Шипиловская (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 4 и 5
- Петровский парк (Большая кольцевая линия) — выходы 4 и 5
- Волоколамская (Арбатско-Покровская линия) — выход 1
- Пражская (Серпуховско-Тимирязевская линия) — выходы 11 и 12
- Зябликово (Люблинско-Дмитровская линия) — выход 11
- Шелепиха (Большая кольцевая линия) — выход 4
- Верхние Лихоборы (Люблинско-Дмитровская линия) — выход 4
- Солнцево (Солнцевская линия) — выход 2
- Владыкино (Серпуховско-Тимирязевская линия) — выход 2
- Орехово (Замоскворецкая линия) — выходы 2 и 3
- Раменки (Солнцевская линия) — выходы 5-7
14 апреля метрополитен временно закрыл вестибюли на 20 станциях. Таким образом, в Москве с 26 апреля вход будут частично ограничен на 33 станциях