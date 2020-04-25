Московское метро временно закроет вестибюли еще на 13 станциях

Московский метрополитен с 26 апреля временно закроет некоторые вестибюли на 13 станциях из-за снижения пассажиропотока. Сами станции продолжат работу, на них можно будет попасть через другие входы.

Пресс-служба метро сообщила, что временно закроются вестибюли на следующих станциях:

Парк культуры (Сокольническая линия) — выход 2

Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 1 и 2

Шипиловская (Люблинско-Дмитровская линия) — выходы 4 и 5

Петровский парк (Большая кольцевая линия) — выходы 4 и 5

Волоколамская (Арбатско-Покровская линия) — выход 1

Пражская (Серпуховско-Тимирязевская линия) — выходы 11 и 12

Зябликово (Люблинско-Дмитровская линия) — выход 11

Шелепиха (Большая кольцевая линия) — выход 4

Верхние Лихоборы (Люблинско-Дмитровская линия) — выход 4

Солнцево (Солнцевская линия) — выход 2

Владыкино (Серпуховско-Тимирязевская линия) — выход 2

Орехово (Замоскворецкая линия) — выходы 2 и 3

Раменки (Солнцевская линия) — выходы 5-7

14 апреля метрополитен временно закрыл вестибюли на 20 станциях. Таким образом, в Москве с 26 апреля вход будут частично ограничен на 33 станциях

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