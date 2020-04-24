В Красноярске полиция задержала участников митинга против режима изоляции

Около 15 жителей Красноярска вышли к зданию краевого правительства на митинг против изоляции, сообщает издание «Проспект Мира».

Полицейские задержали несколько участников акции за нарушение режима самоизоляции, сообщает «Апология протеста». По разной информации, задержаны трое или четверо человек.

Во Владикавказе 20 апреля около двух тысяч человек собрались у здания региональной администрации, протестуя против режима изоляции. Несколько десятков человек задержали. СК возбудил уголовное дело по факту применения насилия к сотрудникам Росгвардии — известно о 13 пострадавших.

20 апреля в разных городах России прошли виртуальные митинги против режима изоляции. Для этого протестующие использовали функцию «Разговорчики» в мобильной версии «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора». Компания «Яндекс» удалила комментарии участников акций протеста.