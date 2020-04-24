ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России объявил о снижении на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых.

Регулятор «допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу.

Предыдущий раз ЦБ пересматривал ключевую ставку в начале февраля, в марте она была оставлена без изменений.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-брифинге 10 апреля не исключила, что в ближайшее время ключевая ставка будет снижена.