Минэкономразвития оценило ежедневные потери экономики из-за карантина в 100 миллиардов рублей

Российская экономика теряет около ста миллиардов рублей в день из-за ограничений во время эпидемии, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на телеканале «Россия 1». Чиновника цитирует «Интерфакс».

По словам Решетникова, меры антикризисной поддержки бизнеса и экономики, одобренные правительством, — это «меры на заморозку».

Для бизнеса важно возобновить работу, это, как сказал министр, произойдет во «временный переходный период, когда еще коронавирус будет существовать».

Решетников допустил, что дефицит бюджета РФ в 2020 году с учетом трат из-за эпидемии составит 4,5-5% ВВП.

Первый антикризисный план правительства рассчитан на 1,4 триллиона рублей, или 1,2% ВВП. Общие расходы, с учетом этого плана, на поддержку экономики в кризис чиновники оценили в 2,8% ВВП.

В феврале 2020-го, когда в России еще не началась эпидемия COVID-19, глава Минфина Антон Силуанов оценивал потери экономики из-за снижения товарооборота с Китаем в миллиард рублей в день.