Силуанов оценил потери экономики от коронавируса в миллиард рублей за день
Российская экономика ежедневно теряет около миллиарда рублей от снижения товарооборота с Китаем из-за эпидемии коронавируса. Об этом в интервью РБК сказал министр финансов Антон Силуанов.
«Это деньги, это загрузка гостиниц, транспорта, дополнительные поступления в розничной торговле. Авиаперевозчики бьют в набат. Все от этого теряют», — сказал Силуанов.
Эпидемия коронавируса может оказать негативное влияние на российскую экономику, но отнюдь не решающее, уверен Силуанов.
«Думаю, что это не столь существенный фактор, все зависит от того, сколько продлятся карантин и ситуация со спросом в Китае. Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство», — подчеркнул он.
Распространение коронавирусной инфекции началось в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, общее число заболевших в стране увеличилось за сутки на 394 человека до 74,5 тысячи человек. Количество смертельных исходов выросло на 114 и составляет 2118 человек. Более 16 тысяч человек выздоровели