Силуанов оценил потери экономики от коронавируса в миллиард рублей за день

Российская экономика ежедневно теряет около миллиарда рублей от снижения товарооборота с Китаем из-за эпидемии коронавируса. Об этом в интервью РБК сказал министр финансов Антон Силуанов.

«Это деньги, это загрузка гостиниц, транспорта, дополнительные поступления в розничной торговле. Авиаперевозчики бьют в набат. Все от этого теряют», — сказал Силуанов.

Эпидемия коронавируса может оказать негативное влияние на российскую экономику, но отнюдь не решающее, уверен Силуанов.

Распространение коронавирусной инфекции началось в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, общее число заболевших в стране увеличилось за сутки на 394 человека до 74,5 тысячи человек. Количество смертельных исходов выросло на 114 и составляет 2118 человек. Более 16 тысяч человек выздоровели