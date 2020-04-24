Глава Роспотребнадзора предупредила о «долгом и тяжелом» восстановлении после COVID-19

Заболевшие COVID-19 после выздоровления продолжают оценивать свое состояние как тяжелое, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Поповой, восстановление после болезни долгое и тяжелое. Она заметила, что в целом вернуться к прежним условиям жизни можно будет только если люди выработают иммунитет к новой инфекции.

«Мы не будем жить так, как раньше, пока у нас не будет защиты или иммунитета в популяции, или иммунитета после заболевания, или иммунитета после вакцинации. Мы должны будем считаться с тем, что вирус с нами, что он здесь и что он сможет поразить любого из нас», — сказала Попова.

Снимать карантин в ближайшее время нельзя, добавила она: «Нельзя сегодня все открыть <…> еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного роста [заболеваемости COVID-19]».

Ограничения следует сохранить еще как минимум на две недели, уточнила Попова. В дальнейшем снимать их надо поэтапно, а не в один момент (все цитаты по «Интерфаксу»).

Роспотребнадзор 23 и 24 апреля выпустил для ресторанов и компаний сферы услуг рекомендации о возобновлении работы.

Для общепита речь идет о нескольких этапах; салоны красоты, автомастерские, непродовольственные магазины могут вернуться к работе «в ближайшие дни», если будут выполнять требования ведомства по безопасности.

Эпидемия COVID-19 в России началась в марте 2020-го, вакцины от инфекции пока не существует.