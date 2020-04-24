Фонд кино решил исключить кинокомпании Александра Роднянского и Алексея Учителя из списка лидеров индустрии

Совет Фонда кино решил исключить кинокомпании «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Профит» Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя из списка лидеров индустрии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на троих неназванных членов совета.

Одновременно совет решил включить в список лидеров индустрии «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко, а также «Марс медиа» Рубена Дишдишяна, уточнили собеседники «Ведомостей».

Фонд кино пока не объявил о решении совета официально. Представитель фонда от комментариев оказался.

Фонд кино выделяет государственное финансирование на производство отечественных картин — как безвозмездно, так и на условиях частичного или полного возврата денег.

Каждый кинопроект проходит конкурсный отбор. Но проекты лидеров индустрии участвуют в отдельном конкурсе и получают финансирование в приоритетном порядке. Также у лидеров индустрии гораздо больше шансов на безвозмездную господдержку.

В прошлом году Фонд кино распределил между кинокомпаниями больше 5,5 миллиарда рублей, пишут «Ведомости». Большинство российских фильмов, получивших господдержку в 2019-м, не окупились в прокате.