Эльвира Набиуллина: печать денег для раздачи населению приведет к резкому скачку инфляции

Центробанк выступает против финансовой помощи населению за счет печати новых денег. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к „взрыву“ инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить», — сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что в целом ЦБ выступает за прямую помощь гражданам и бизнесу в рамках текущего бюджета.

Поправка. Первоначально в заметке было указано, что Набиуллина считает неоптимальной прямую помощь населению деньгами. Редакция приносит извинения читателям.

В России с начала апреля прекращена работа большей части бизнеса. Всем сотрудникам при этом работодатели должны продолжать выплачивать заработную плату. При этом из федерального бюджета на каждого работника компаниям компенсируется лишь по 12130 рублей в месяц. Из-за этого работодатели вынуждают своих сотрудников увольняться или отправляют их в неоплачиваемые отпуска.