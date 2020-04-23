Владелец S7 спрогнозировал возобновление международного авиасообщения в апреле 2021 года

Основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев ожидает, что международное авиасообщение возобновится в апреле 2021 года. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».

Филев считает, что в первую волну эпидемии COVID-19 заболеет небольшое количество людей, поэтому, когда начнется вторая волна, государство введет те же ограничительные меры, что и сейчас.

По оценке владельца S7, чтобы сохранить нынешний уровень перевозок, государство должно выделить всем авиакомпаниям около пяти миллиардов долларов, «или 350-400 миллиардов рублей». Вероятность того, что эти средства выделят, близка к нулю, уверен бизнесмен.

Филев назвал «издевательством» субсидии в 300 миллионов рублей, выделенные государством «Аэрофлоту». «Если уж в правительстве решили спасать одну компанию — надо спасать как следует», — сказал он.

Глава S7 Group прогнозирует, что пассажиропоток по окончании кризиса упадет примерно вдвое: со 120 миллионов до 60 миллионов пассажиров в год. Он сравнил это с 2012 годом, когда российские авиакомпании перевезли 74 миллиона пассажиров.

23 апреля авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что сократит частоту рейсов по России в мае из-за падения спроса. Пассажирам отмененных рейсов предложили перебронировать билеты на рейсы, которые продолжают выполняться. Это второй раз за месяц, когда «Аэрофлот» сокращает частоту полетов по России. В этом же месяце «Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до 1 августа.

В апреле «Аэрофлот» впервые в истории потерял лидерство по количеству рейсов в России, уступив первое место S7.

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